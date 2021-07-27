В РАН рассказали о приближающемся к Земле «солнечном ветре» Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно стало известно, что к поверхности Солнца заметили очередную «дыру» — произошел выброс плазмы. Скорее всего, заряженные частицы достигнул Земли к середине недели.

Так называемый «солнечный ветер» - явление таинственное и загадочное. Ученые объясняют, что это поток электронов, протонов и ядер гелия, высвободившихся с поверхности светила. Они передвигаются со скоростью от 300 до 1200 километров в секунду.

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус объяснила, чем опасно такое природное явление.

«Солнечный ветер» возбуждает магнитное поле Земли, но бояться магнитных бурь не стоит. Тем не менее, метеозависимые люди могут испытывать проблемы со здоровьем. Обычно это сердечники, люди перенесшие инфаркты.

- Может возникать головная боль, головокружение, слабость. Но обычно такие побочные явления быстро проходят, - рассказала Пятому каналу Тамара Бреус.

Ученая отметила, что обычно геомагнитный возмущения не длятся дольше одного-двух дней. При особо сильных импульсах могут фиксироваться сбор в работе электроники. А вот на самолеты подобные явления не действуют, так что не стоит пугаться и менять билеты.

Что касается погоды в эти дни, то ждать сильной жары не стоит. Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова поделилась прогнозом: до выходных в столице в дневные часы будет +26...+28 тепла, а в ночные часы + 15....+16 тепла.

В некоторых районах пройдут дожди, но в целом будет сохраняться режим повышенной пожароопасности, сообщает газета "Известия".