В Париже вооруженный преступник ограбил ювелирный бутик на 2 миллиона евро
Фото: REUTERS
В Париже ограбили ювелирный бутик Chaumet, расположенный неподалеку от Елисейских полей.
Грабитель подъехал к магазину на электросамокате, после чего ворвался в бутик с пистолетом. Угрожая сотрудникам, злоумышленник забрал ювелирные украшения на общую сумму 2 миллиона евро, пишет газета Le Parisien.
Поиски мужчины ведутся. По факту ограбления начато расследование.
Ранее ювелирные салоны Chaumet в Париже уже подвергались нападениям. Так, в 2019 году банда преступников ограбила бутик ювелирного дома на Вандомской площади. Тогда грабители забрали украшений на 1,9 миллиона евро.
Как писал сайт kp.ru, в феврале 2021 в Уфе за семь минут из ювелирного магазина вынесли драгоценностей на 2,3 миллиона рублей.
Весной 2021 в Санкт-Петербурге мужчина ограбил ювелирный магазин, чтобы расплатиться с кредитами.