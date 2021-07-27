В Париже вооруженный преступник ограбил ювелирный бутик на 2 миллиона евро Фото: REUTERS

В Париже ограбили ювелирный бутик Chaumet, расположенный неподалеку от Елисейских полей.

Грабитель подъехал к магазину на электросамокате, после чего ворвался в бутик с пистолетом. Угрожая сотрудникам, злоумышленник забрал ювелирные украшения на общую сумму 2 миллиона евро, пишет газета Le Parisien.

Поиски мужчины ведутся. По факту ограбления начато расследование.

Ранее ювелирные салоны Chaumet в Париже уже подвергались нападениям. Так, в 2019 году банда преступников ограбила бутик ювелирного дома на Вандомской площади. Тогда грабители забрали украшений на 1,9 миллиона евро.

Как писал сайт kp.ru, в феврале 2021 в Уфе за семь минут из ювелирного магазина вынесли драгоценностей на 2,3 миллиона рублей.

Весной 2021 в Санкт-Петербурге мужчина ограбил ювелирный магазин, чтобы расплатиться с кредитами.