Байден обвинил Россию во вмешательстве в промежуточные выборы 2022 года в США Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден считает, что Россия уже предпринимает попытки по вмешательству в промежуточные выборы в США, которые пройдут в 2022 году. Об этом во вторник, 27 июля, сообщили в пресс-пуле Белого дома.

Действующий глава Соединенных Штатов отмечает, что дезинформация о выборах в стране становится все более серьезной проблемой. При этом он сослался на некие данные разведки, согласно которым РФ уже якобы распространяет ложные сведения, чтобы попытаться повлиять на процесс грядущего волеизъявления.