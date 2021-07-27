Прокурор просит 8 лет колонии для генерала Милейко за мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военная прокуратура просит Реутовский гарнизонный военный суд приговорить бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко к восьми годам лишения свободы. Такое наказание сторона обвинения просить дать мужчине за мошенничестве при получении квартиры в доме в Балашихе, где его супруга, по данным следствия, открыла парикмахерскую.

По словам адвоката генерала Елены Капчинской, суд огласит приговор по данному делу 30 июля 2021 года.

- Военная прокуратура попросила ... признать нашего подзащитного Сергея Милейко виновным и назначить ему восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, - рассказала защитница Милейко ТАСС.

Бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко задержали в Москве в октябре 2020 года. Тогда его арестовали по подозрению в мошенничестве, на мужчину завели уголовное дело по статье 159 УК РФ.