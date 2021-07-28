Россия предложила объявить режим прекращения огня на границе Армении и Азербайджана

Фото: Министерство обороны РФ

Россия предложила Армении и Азербайджану ввести режим прекращения огня на границе. Азербайджан принял предложение российской стороны. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны республики.

"Нами принята инициатива российской стороны об объявлении прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе с 10:00 по бакинскому времени (09:00 мск)", - сказано в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении позиций национальной армии с территории Армении в направлении Кельбаджарского района. Были ранены двое азербайджанских военнослужащих.

Напомним, 9 ноября 2020 года лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о ситуации в Нагорном Карабахе. В нем говорится о полном прекращении огня в регионе, а также о размещении в нем российских миротворцев.