Минюст РФ разрешил ЗАГСам регистрировать браки на дому и в больницах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минюст подписал приказ о внесении изменений в Административный регламент по регистрации браков.

Теперь ЗАГСы могут при определенных обстоятельствах регистрировать браки на дому и больницах, сказано в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации.

"Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственной регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей", - гласит текст приказа.

В документе отмечено, что процедура вступления в гражданский брак будет проходить так же, как и в помещении ЗАГСа.

При наличии оснований для отказа регистрировать брак в не его стен специалист сообщает об этом заявителю в письменной форме. Максимальное время заключения брака на иной территории - 150 минут с учетом поездки специалиста до места заключения брака.