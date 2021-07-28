Сенатор Джабаров прокомментировал слова Байдена о «проблемах» Владимира Путина

В России отреагировали на стола Байдена о "проблемах" у Владимира Путина Фото: REUTERS

Ядерное оружие находится в надежных руках руководства страны и американцам не стоит за него опасаться. Так прокомментировал слова президента США Джо Байдена сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Что касается хранения нашего ядерного оружия, то мы здесь спокойны. Мы знаем, что оно находится под жестким контролем руководства страны и наших военных. И пусть не опасаются. Наше общество весьма стабильно, и каких-то политических катаклизмов мы не допустим», — цитирует политика Газета.Ru.

При этом сенатор добавил, что Байден ошибся, заявив, что экономика Росси держится только на нефти и ядерном оружии.

«Мы делаем и другие дела: строим дороги, новые заводы, корабли, самолеты. Поэтому говорить об отсталости экономики я бы не стал. У нас всего достаточно, а все остальное мы развиваем очень уверенно. И все силы сейчас брошены именно на решение конкретных задач в народном хозяйстве: заводы, фабрики, освоение новых месторождений, и самое главное, повышение жизненного уровня людей», — подытожил политик.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что российская экономика опирается только на две вещи: ядерное оружие и нефть. А это, по мнению американского лидера, создает «реальную проблему» для его российского коллеги – Владимира Путина.

Это заявление уже прокомментировали в Госдуме. Так, депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что российская экономика даже несмотря на западные санкции «крепко стоит на ногах», а США лишь выдают желаемое за действительное.

«Так что горячатся в своих заявлениях лидеры США, озвучивают свои желания, а не реальное положение дел», — цитирует депутата RT.