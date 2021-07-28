Путин по видеосвязи дал старт движению по второму Байкальскому тоннелю. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 28 июля, по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю, теперь движение здесь стало идти по двум путям сразу.

Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный – в Бурятии.

"Разрешаю", - сказал президент России, после чего движение поездов было запущено.

В церемонии запуска участвовали строители тоннеля, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и "УСК МОСТ".

Строительство тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба.

Как ранее сообщал портал kp.ru, новый Байкальский тоннель составил 6682 метров. Строителям пришлось пробить сквозной путь под горным хребтом. Открытие должно было состояться еще в 2019 году, но отложено из-за сложностей на пути строительства.

Напомним, что старый Байкальский тоннель был построен в 1985 году. Он был одним из самых узких мест на БАМе. Железнодорожный путь в тоннеле был один, поездам приходилось простаивать в ожидании пропуска встречных составов.