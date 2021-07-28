МЧС России проведет учения в условиях вечной мерзлоты Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

Министерство чрезвычайных ситуаций проведет учения по исследованию и ликвидации ЧС в условиях вечной мерзлоты. Они пройдут 7 и 8 сентября 2021 в семи регионах страны.

Сотрудники министерства отработают 12 легенд, каждая из них предусматривает ликвидацию последствий характерных для конкретной территории происшествий. Например, в морском порту Архангельска силы МЧС будут устранять последствия разлива нефтепродуктов, а в акватории Северного морского пути Мурманска ликвидировать аварию на пассажирском судне. Кроме того, в Нарьян-Маре спасателям предстоит бороться с распространением сибирской язвы, в Воркуте – провести эксперимент по тушению пожара в угольной шахте температурно-активированной водой, в Норильске и Дудинке – применить новые альтернативные источники энергии, быстротвердеющею пену и лазерную резку.

Также учения пройдут на территории Якутии, где будут отработаны одновременно два сценария: аварийная посадка самолета в поселке Тикси и ликвидация природного пожара. В Чукотском автономном округе МЧС предстоит потушить пожар на плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», находящейся в городе Певек. Финал учений пройдет в Ненецком автономном округе в поселке Варандей, где спасатели отработают локализацию и ликвидацию разлива нефти в прибрежной зоне.

Помимо практической части учения включают деловые встречи и выставки техники, оборудования, экипировки и снаряжения. Цель маневров – отработка применения сил и средств МЧС России в чрезвычайных условиях в Арктической зоне России. Подобные учения в этом регионе пройдут впервые.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе масштабные учения МЧС состоялись в поселке Затон. По сценарию в результате резкого подъема воды в реке Обь произошло подтопление территории и нескольких сотен жилых домов. На месте условной ЧС необходимо было развернуть подвижный пункт управления и обеспечить его полноценную работу.