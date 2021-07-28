Легкомоторный спортивный самолет упал на западе Украины, погибли четыре человека.

Легкомоторный спортивный самолет упал на жилой дом в Ивано-Франковской области на западе Украины. Погибли четыре человека. Об этом сообщила в среду, 28 июля, пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

"Около 13.40 (совпадает с мск) вблизи села Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего четыре человека погибли", - сказано в сообщении.

В 13.58 (совпадает с мск) спасатели локализовали пожар, вспыхнувший после падения легкомоторного судна.

Руководитель управления Госслужбы по ЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович заявила, что в данный момент причина падения самолета не ясна. Ее предстоит установит.

"На месте работают спасатели, чтобы ликвидировать пожар… Сейчас там работают сотрудники полиции и идентифицируют тела погибших… Пока информации о том, что там были дети, не было", - сказала Перцович в эфире телеканала "Украина24".