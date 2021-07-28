Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии Фото: REUTERS

В настоящее время в аварийном состоянии находится менее процента школ на территории России, однако это тоже недопустимо. Об этом в среду, 28 июля, сообщил российский президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что, в соответствии с его указом, власти России должны подготовить программу капитальных ремонтов российских школ до 2026 года.

- В настоящее время у нас есть 39 600 школ, и они пользуются зданиями и сооружениями, их всего 67,5 тысячи. Из них примерно десять процентов требуют капитального ремонта, а меньше одного процента – это немного, но, тем не менее, недопустимо – школ находятся в аварийном состоянии, - подчеркнул Владимир Путин во время совещания о подготовке к новому учебному году.

Российский лидер отметил, что данная программа капитальных ремонтов учебных учреждений должна быть подготовлена правительством до конца 2021 года с выделением необходимого финансирования.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава государства говорил, что в настоящее время 72 процента школ на территории России нуждается в текущем ремонте.