Кремль обеспокоен работой спецслужб США в России Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Кремль обеспокоен работой американских спецслужб в России, заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Американские спецслужбы работают у нас и, конечно, это нас беспокоит. Это было испокон веков и это не прекращается», – сказал представитель Кремля.

Песков не стал сравнивать, чьи спецслужбы работают лучше. Вместе с тем он подчеркнул, что у Кремля есть много поводов гордиться российской разведкой.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с представителями американского разведсообщества заявил, что Россия уже предпринимает попытки по вмешательству в промежуточные выборы в США, которые пройдут в 2022 году. Кроме того, по словам Байдена, президента РФ Владимира Путина «адски беспокоит», что американские разведчики «лучше, чем его команда».

Ранее Песков назвал заявления президента США о российской экономике в корне неверными.