Депутат от КПРФ Бондаренко не уверен, чей Крым

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Бондаренко. Фото: Денис Тырин/ТАСС

В Telegram-канале "Заборовский" появился видео ролик с депутатом Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко в главной роли. Снимающий задает ему вопрос о государственной принадлежности Крыма: "Чей Крым?"

- Вы меня поставили в тупик, хотите, чтобы я сказал, что Крым наш? Не скажу, — заявил коммунист Бондаренко расплываясь в улыбке.

Любопытно, что в субтитрах к этим кадрам можно прочесть: "вопрос, выводящий предателей на чистую воду".

Отметим, что за странным поведением депутата, который не признает Крым общественность наблюдает уже давно. В июле в сети появились кадры с танцами человека похожего на депутата Бондаренко из караоке-клуба в Ставропольском крае.

В описании к видео говорится, что жалующийся на здоровье политик пил, курил кальян и скакал в клубе более четырех часов, при этом на выпивку и закуску в День весны и труда он потратил более 100 тысяч рублей.

В комментариях к материалам избиратели припомнили Бондаренко, как принадлежащая ему управляющая компания бросила жителей многоэтажных домов, когда там прорвало канализацию. Напомнили ему, что даже школьники знают, что Крым признан частью Россией 96,77% жителями полуострова.

Конечно, можно предположить, что такое поведение Бондаренко не экстремизм в чистом виде, а популизм и пиар. Но получается этот пиар в исполнении народного избранника каким-то хулиганским и дешевым.

И даже если все это какой-то дурацкий пиар, то все равно возникают вопросы к комиссии по депутатской этике.