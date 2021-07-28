Петроглифы Белого моря и Онежского озера включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Первобытные художники изображали на камнях древних охотников и рыболовов, животных и растения. Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ.

Петроглифы Белого моря и Онежкого озера включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил 28 июля глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Решение о признании уникальных наскальных рисунков эпохи неолита мировым достоянием было принято на 44-й сессии Комитета всемирного наследия. Она прошла в онлайн формате под председательством Китая. Россию на сессии представили первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин и глава Карелии Артур Парфенчиков.

Вопрос о включении петроглифов в список всемирного наследия ЮНЕСКО решался с 2015 года. За это время российский Минкульт и власти Карелии провели большую работу по их продвижению среди мировой общественности. Заявка на включение петроглифов в Список всемирного наследия была подана в январе 2020 года, и вот теперь первобытные изображения вошли в число самых ценных исторических объектов планеты.

- Включение объекта «Петроглифы Онежского озера и Белого моря» в Список всемирного наследия - большая честь для Российской Федерации, - отметил Сергей Обрывалин. - Данный объект является уникальным источником информации о населении данной территории в эпоху неолита. Петроглифы являются одним из важнейших компонентов давних традиций наскального искусства Северной Европы и представляют собой мощный пласт общечеловеческой культуры.

Пользуясь случаем, Артур Парфенчиков пригласил представителей Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО лично полюбоваться на наскальные изображения, подчеркнув, что Карелия богата историческими памятниками и природными красотами.

- Учитывая, что проведение 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО запланировано в Российской Федерации, в городе Казани, с удовольствием приглашаю вас посетить Карелию для знакомства с памятниками первобытного наскального искусства и самобытным культурным наследием нашего региона. Ждем вас на гостеприимной Карельской земле, - подчеркнул глава региона.

Объект, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, состоит из двух частей: «Петроглифы Онежского озера» и «Петроглифы Белого моря». Они располагаются друг от друга на расстоянии в 300 километров. Их объединяет общая тематика и время появления – не менее 6 тысяч лет назад. Наскальные рисунки – это образцы первобытного творчества, в которых отразились быт и мировоззрение народов, населявших в то время Северную Фенноскандию. Первобытные художники изображали древних охотников и рыболовов, собирателей, лесных и морских охотников, животных и растения. Уникальность «Петроглифов Онежского озера и Белого моря» еще и в том, что до наших дней дошло большое число наскальных рисунков в очень хорошей сохранности. Одних только Беломорских петроглифов насчитывается около двух с половиной тысяч. Все они располагаются возле города Беломорска и являются частью местного музея. Для удобства туристов над ними установили навес и благоустроили территорию вокруг. Онежские петроглифы можно увидеть на берегу Онежского озера на участке в 20 километров. Они включают около 1,1 тысячи наскальных изображений.