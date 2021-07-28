В Ленинградской области 45 предприятий оформили паспорта коллективного иммунитета к COVID-19

«Ковид»-паспорта выдаются предприятиям, в коллективах которых привилось не менее 60% сотрудников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ленинградской области уже 45 предприятий оформили специальные «ковид»-паспорта для бизнеса. Свидетельства о коллективном иммунитете к COVID-19 были введены в июне этого года по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко. Они выдаются предприятиям, на которых не менее 60% сотрудников сделали прививки от коронавируса либо же 80% работников составляют вакцинированные, переболевшие COVID-19 менее 6 месяцев тому назад или имеющие медицинские противопоказания к проведению вакцинации.

Выдача «ковид»-паспортов – дело исключительно добровольное. Предприятия получают их по собственной инициативе, демонстрируя тем самым свою социальную ответственность и безопасность для клиентов.

- Это хорошая цифра, процесс идет синхронно с активной вакцинацией в регионе. Бизнес понимает, что это нужно и важно, и относится к оформлению паспортов коллективного иммунитета не как к норме, позволяющей снять ограничения, а демонстрирует свою социальную ответственность. Сотрудники предприятий общественного питания, бытовых услуг, парикмахерских показывают своим клиентам, что они безопасны и защищены от коронавируса, – комментирует председатель областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Среди обладателей «ковид»-паспортов – как крупные компании, например, предприятие «Фосфорит» (входит в компанию «ЕвроХим»), где прививку сделали 797 сотрудников из 1128, так и небольшие предприятия. По данным комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, активнее всего вакцинация идет на предприятиях Киришского, Лужского, Всеволожского, Тихвинского районов и Соснового Бора.

Больше всего «ковид»-паспортов получили компании сферы общественного питания (44%), на втором месте – салоны красоты и парикмахерские (18%), на третьем - фитнес-клубы (9%). Их активность объясняется прежде всего желанием снять ограничения по количеству посетителей. Получение «ковид»-паспорта позволяет предприятиям общепита и сферы услуг, музеям, фитнес-клубам и салонам красоты работать без ограничений по численности обслуживаемых клиентов, установленных на период пандемии региональными властями. Но это далеко не единственный стимул для вакцинации: «ковид»-паспорта, например, оформили 13 предприятий торговли. Многие организации находятся в процессе оформления документа, поскольку их сотрудникам необходимо пройти полный курс вакцинации, а для этого требуется 21 день.

Для того, чтобы оформить паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, предприятиям необходимо заполнить специальную форму и приложить документы, подтверждающие вакцинацию определенного числа сотрудников. В течение трех дней органы местного самоуправления совместно с Роспотребнадзором проверяют предоставленные данные и выдают готовые паспорта.