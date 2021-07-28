Умер Олег Бакланов, бывший министр общего машиностроения СССР. Фото: Черединцев Валентин/Фотохроника ТАСС

Умер Олег Бакланов, бывший министр общего машиностроения СССР, руководивший ракетно-космической отраслью государства. Его не стало в возрасте 89 лет. Об этом в среду, 28 июля, сообщил генеральный директор российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

- Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов. Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким!, - написал он.

Олег Бакланов учился в Харьковском ремесленном училище связи, окончил радиотехнический факультет Всесоюзного заочного энергетического института подготовки и усовершенствования инженеров. В 1969 году он получил звание кандидата технических наук. С апреля 1983 года по февраль 1988 года Олег Бакланов занимал должность главы министерства общего машиностроения СССР.

В качестве министра Олег Бакланов курировал создание космического комплекса «Энергия-Буран», нескольких ракет-носителей и двух долговременных орбитальных станций, а также занимался проектами в области фото-, радиотехнической и морской разведки, предупреждения о ракетном нападении.