Умерла Елена Тельнова, экс-глава Росздравнадзора. Фото: официальный сайт Росздравнадзора

Умерла Елена Тельнова, бывший руководитель Росздравнадзора. Доктора фармацевтических наук не стало на 70-м году жизни. Об этом в среду, 28 июля, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

- Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с прискорбием сообщает, что ушла из жизни профессор, доктор фармацевтических наук Елена Алексеевна Тельнова. Она навсегда останется в наших сердцах неравнодушным, честным, искренним и открытым человеком. Коллектив Росздравнадзора выражает искренние соболезнования родным и близким Елены Алексеевны. Глубоко скорбим вместе с вами, - говорится в сообщении.

Елена Тельнова родилась 11 февраля 1952 года в Москве. В Росздравнадзоре она начала работать с самого момента основания ведомства, а позже, в период с 2010 по 2013 годы, возглавила российскую Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.