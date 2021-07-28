Умер Дасти Хилл, басист легендарной рок-группы группы ZZ Top Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Дасти Хилл, басист и один из основателей легендарной американской рок-группы группы ZZ Top. Музыканта не стало сегодня в возрасте 72 лет. Об этом в среду, 28 июля, говорится в сообщении на официальной странице группы в социальной сети Facebook.

- Мы опечалены известием о смерти нашего большого друга - Дасти Хилла. Он умер во сне у себя дома в Хьюстоне в штате Техас. Нам будет не хватать твоего добродушия и стойкости, мы будем помнить тебя всегда. Тебя будет очень не хватать, - говорится в сообщении, подписанном двумя участниками ZZ Top: гитаристом и вокалистом Билли Гиббонсом и барабанщиком Фрэнком Бирдом.

Дасти Хилл родился в Техасе в 1949 году, в 1960-х музыкант стал сооснователем и бессменным участником культовой техасской группы ZZ Top. В 2000 году басисту диагностировали гепатит C, но после перерыва на лечение он вернулся в группу и продолжил музыкальную карьеру. В сообщении группы не указывается, продолжит ли ZZ Top существование без Хилла.