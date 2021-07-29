Байден перепутал время президентства Обамы и Трампа

Джо Байден перепутал Бараку Обаму с Дональдом Трампом Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ошибся, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом.

Во время своего выступления в штате Пенсильвания он вспомнил, что в 2009 году "тогдашний президент Трамп" поручил ему вывести автомобильную промышленность из кризиса.

- Простите, оговорка по Фрейду... Это был президент Обама, когда я был вице-президентом, — поправил сам себя американский лидер.

Напомним, Барак Обама занимал пост президента с 2009 по 2017 годы. Джозеф Байден тогда был вице-президентом.

Ранее Джо Байден во время выступления забыл имя министра здравоохранения и социальных служб страны Хавьера Бесерры. В прямом эфире телеканала C-SPAN американский лидер назвал главу ведомства по имени - Хавьер, но тут же запнулся и назвал его "господин секретарь".Такие "ляпы" за Байденом журналисты замечают довольно часто. Так, например, своего заместителя, вице-президента Камалу Харрис он взял и назвал президентом.