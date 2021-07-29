В США сообщили об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 8,1

На Аляске сообщили об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 8,1 Фото: REUTERS

В американском штате Аляска объявили об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 8,1. Об этом сообщил центр по предупреждению о цунами Соединенных Штатов Америки (NWS).

- Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,1, к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске, — гласит сообщение центра в Twitter.

Ранее геологическая служба США сообщала о землетрясении магнитудой 7,3. Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 3,4 километра. Информации о пострадавших или разрушениях не было.

Напомним, в северной части Перу 28 июля произошло землетрясение магнитудой 5,8. Специалисты сейсмологического центра страны зафиксировали подземные толчки в районе города Трухильо. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 98,5 км к юго-западу от населенного пункта, в котором проживают около 747 тысяч человек. А его очаг залегал на глубине около 40 километров.