Цены на автомобили с пробегом в России стали расти медленнее Фото: Александр ГЛУЗ

Рост цен на автомобили с пробегом в России в первом полугодии 2021 замедлился, сообщили аналитики розничной сети Automama в исследовании, с которым ознакомился kp.ru.

Согласно исследованию, среднерыночная цена на поддержанные автомобили в России выросла в 2020 году на 10%. За 6 месяцев 2021 года она увеличилась только на 3,8%, при этом рост цен наблюдался на протяжении всего полугодия. Максимального значения в 2021 среднемесячная цена за автомобиль с пробегом достигла в июне.

В июне 20 самых популярных машин с пробегом подросли в цене на 1,9%. Так, в прошлом месяце больше всего подорожала модель Toyota Corolla, цена на которую увеличилась на 4%. Volkswagen Passat прибавил в цене в июне 3,6% ( в мае подешевел на 0,9%), Lada Largus и Kia Ceed подорожали на 2,6%.

Как показывает анализ, в январе 2021 среднемесячная цена на поддержанный автомобиль в России составляла 710 тысяч рублей, в феврале – 708 тысяч рублей, в марте – 721 тысячу, в апреле – 724 тысячи, в мае – 729 тысяч, в июне – 737 тысяч.