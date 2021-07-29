73-летний актер Владимир Стеклов попал в больницу с коронавирусом Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Владимир Стеклов попал в больницу с коронавирусом. 73-летнего актера госпитализировали в Филатовскую больницу в Москве.

Скорую помощь вызвала дочь актера. 28 июля она сообщила в неотложку, что отцу резко стало плохо, он потерял сознание.

Прибывшие на вызов медики застали пациента в плохом состоянии: одышка, кашель и высокая температура тела, до 39 градусов по Цельсию.

Тянуть с госпитализацией не стали, врачи сразу же повезли пациента в больницу, так как заподозрили коронавирус. Скорее всего и обморок был связан с недостатком насыщения крови кислородом

Пока о состоянии здоровья актера не сообщается, передает Пятый канал.

Зрителю Владимир Стеклов известен своими ролями в театре и кино. Он служил в театре Станиславского и Моссовета, «Ленкоме», «Школе современной пьесы» и других. За свою почти 40-летнюю карьеру Стеклов снялся более чем в 120 фильмах и телесериалах.

В 2018 году 70-летний актер стал отцом в третий раз. Гражданская жена актера родила ему дочку Арину.