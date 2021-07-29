В Бразилии выпал снег с градом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На юге Бразилии в среду, 28 июля, выпал снег. Осадки были зафиксированы в 13 городах штата Риу-Гранди-ду-Сул.

По некоторым районам штата прошелся град. Метеорологи предупреждают, что 29 и 30 июля в Бразилии могут быть установлены рекорды минимальных температур для 2021 года. Так, в Порту-Алегри, Флорианополисе, Куритибе, Сан-Паулу и Кампу-Гранди прогнозируется ниже 5 градусов, передает бразильский портал G1.

В июне 2021 снег выпал в некоторых районах Аргентины, в том числе в городе Кордова, который был покрыт снегом впервые за 14 лет. Отрицательные температурные значения были зарегистрированы в 18 населенных пунктах, в некоторых из которых столбики термометров опустились ниже 2-3 градусов.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 аномальные холода были зафиксированы в Сочи. Тогда в районе поселка Головинка выпал снег, а в некоторых районах Краснодарского края ударил заморозки.