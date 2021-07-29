В России квартиры в новостройках подорожали за год на 21% Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Средняя цена квадратного метра в российских новостройках увеличилась за год на 21%, сообщает Федеральная служба государственной статистики.

Во втором квартале 2020 года квадратный метр в новостройке в среднем стоил 73,4 тысячи рублей. Сейчас средняя цена за квадрат составляет 89 тысяч, говорится в отчете на сайте Росстата.

Дороже всего новые квартиры ценятся в Северо-Западном и Центральном федеральном округах – 140 тысяч и 108, 5 тысячи рублей соответственно. Самые дешевые квартиры на первичном рынке продаются в Северо-Кавказском федеральном округе – в среднем квадратный метр там стоит 41,3 тысячи рублей.

Выше всего цены на новостройки в Москве, где квадратный метр жилья обойдется в 277,4 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге квадратный метр в новой квартире стоит 166,2 тысячи рублей, в Московской области – 122,3 тысячи. В Кабардино-Балкарии и Дагестане цена квадратного метра в новостройке составляет 31,6 тысячи и 34,5 тысячи рублей соответственно.

Вторичное жилье в России за год подорожало на 14%: во втором квартале 2020 за квадратный метр в среднем просили 61,9 тысячи рублей, спустя год его цена достигла 70,8 тысячи. Самые дорогие квартиры в этой категории продаются в Москве – 232,1 тысячи рублей за квадрат, Санкт-Петербурге – 152,1 тысячи и Сахалинской области – 121,8 тысячи.

Дешевле всего «вторичка» стоит в Смоленской области – 34,7 тысячи рублей за квадратный метр, Ингушетии – 36,9 тысячи и Брянской области – 38,3 тысячи.

Сайт kp.ru писал, что квартиры в Санкт-Петербурге за год прибавили в цене от 25 до 28% стоимости.