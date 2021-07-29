Болгария отменила обязательные ПЦР-тесты для привитых от коронавируса россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Болгарии решили обновить условия въезда для туристов на территорию страны. С сегодняшнего дня привитым от коронавирусной инфекции россиянам больше не нужно сдавать ПЦР-тест на наличие заболевания. Об этом в четверг, 29 июля, говорится в сообщении на официальном сайте российской Ассоциации туроператоров.

В сообщении уточняется, что Россия по-прежнему относится к «оранжевой» группе государств, но дополнительные меры санитарно-эпидемиологического контроля для россиян в Болгарии теперь отменены. Изменения вступают в силу сегодня и будут действовать до 31 августа текущего 2021 года.

- Для въезда в страну туристам из России необходимо предъявить один из следующих документов: сертификат о прохождении вакцинации с данными загранпаспорта, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия в государство, справку о перенесенном коронавирусе или результат экспресс-теста на антигены. Все документы должны быть на английском языке, - говорится в сообщении АТОР.

Туроператоры уточнили, что с момента второй прививки должно пройти не менее 14 дней. При этом детям до 12 лет справки о тестировании на коронавирусную инфекцию для въезда в Болгарию не нужны.