В Архангельской области запустили проект «Социальный десант»

Губернатор Александр Цыбульский рассказал о новом проекте «Социальный десант». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области/К. Иодас.

В Архангельской области появился «Социальный десант»: мобильные бригады специалистов социальной сферы будут выезжать в удаленные населенные пункты и рассказывать жителям о доступных им мерах поддержки от государства. Инициатором проекта выступила депутат Государственной Думы Елена Вторыгина, ее идею поддержал глава Архангельской области Александр Цыбульский.

Первая бригада «Социального десанта» в ближайшие дни отправится в Виноградовский район, выбранный в качестве пилотной территории для реализации проекта.

- Сейчас мы как раз работаем над так называемым Социальным кодексом региона, где будет объединена информация обо всех мерах государственной поддержки, которые положены нашим жителям, - рассказал губернатор Александр Цыбульский. – В соответствии с поручением Президента страны формируем социальное казначейство, чтобы человек, которому положена выплата или льгота, не доказывал свое право на них, а начисление производилось автоматически.

Глава региона уверен, что работа «Социального десанта» повысит социальную грамотность жителей области. Выездные бригады будут информировать людей о мерах государственной поддержки и помогать им получать помощь вовремя и в полном объеме.

Депутат Госдумы Елена Вторыгина считает, что такой проект, как «Социальный десант» будет очень востребован в районах Архангельской области. Зачастую люди просто не знают о том, на какие социальные льготы они могут рассчитывать.

- Законодательство меняется, много перемен в части социальной поддержки граждан произошло и за период пандемии. Я много езжу по области и практически везде жители, особенно в отдаленных поселках и деревнях, не знают о положенных им выплатах. Поэтому предлагаю организовать выезд специалистов органов социальной защиты, Фонда социального страхования, минтруда, Пенсионного фонда, других организаций в районы области. Людям это необходимо, - отметила Елена Вторыгина.

Александр Цыбульский напомнил, что подобный проект уже был успешно реализован в Ненецком автономном округе, который он возглавлял до своего назначения на пост врио губернатора Архангельской области в 2020 году.

- Когда я работал в Ненецком округе, в состав таких мобильных бригад входили и представители Госюрбюро, которые предоставляли жителям бесплатную юридическую помощь, – рассказал Александр Цыбульский.

Предполагается, что муниципальные власти возьмут на себя задачу информирования жителей районов о приезде социальных бригад. Кроме того, график работы «Социального десанта» будет публиковаться в районных СМИ.