Журналист Такер Карлсон назвал позором для США слова американского генера о Путине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский политический обозреватель и журналист Такер Карлсон назвал позором для Соединенных Штатов публикацию генерал-майора Патрика Донахо о российском президенте Владимире Путине в Twitter. Свое возмущение журналист выразил в эфире телеканала Fox News.

- Пользователь спросил: «Генерал, в скольких войнах вы победили?». И вместо того, чтобы ответить на этот вопрос честно, то есть «ноль», Патрик Донахо написал: «Не будь подсадной уткой Путина». Генерал пытается найти «российский след» даже в критике в свой адрес. Он позорит нас, - подчеркнул Такер Карлсон.

Журналист добавил, что, по его мнению, вооруженные силы не должны быть политизированы, а самого американского генерала призвал отправить в отставку.

Собеседник Карлсона, консервативный активист Нед Райан допустил, что нападками на Россию генерал пытается заслужить «похвалу и повышение», а сами высказывания Донахо он назвал атакой на свободу слова.