В Москве отменили обязательное ношение перчаток

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в пятницу, 30 июля, обязательное ношение перчаток в общественных местах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в пятницу, 30 июля, обязательное ношение перчаток в общественных местах.

- Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня, - сказал Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что в этих условиях можно продолжить постепенное смягчение действующих ограничений. Использование масок для защиты органов дыхания в Москве остается обязательным.

Напомним, что власти столицы ввели ограничительные меры из-за осложнившейся ситуации с пандемией коронавируса. Москвичи и гости столицы должны были носить маски и перчатки в целях безопасности. За игнорирование правил нарушителей могли оштрафовать на пять тысяч рублей.

Ранее, как писал портал kp.ru, власти Москвы отменили обязательные QR-коды для посещения заведений общественного питания, которые были введены для сдерживания распространения инфекции. Система электронных сертификатов перестала действовать с понедельника, 19 июля 2021 года.