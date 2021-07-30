В России 30 июля 2021 года выявлено 23 564 новых случая коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за последние сутки выявлено 23 564 случая коронавирусной инфекции во всех 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Жертвами болезни стали 794 человека. За сутки в стране полностью выздоровели 20 485 человек, сообщает оперштаб.

В Москве выявлено 3 481 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 1916, в Московской области - 1453 случаев.

Напомним, как ранее писал портал kp.ru, 30 июля 2021 мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ношение перчаток в столице теперь не является обязательной мерой. В столичном метро, автобусах, трамваях и электробусах по-прежнему нельзя передвигаться без маски. Ранее градоначальник объявил, что с 19 июля 2021 правило посещения мест общественного питания по QR-кодам снимается. Внедрение системы стало вынужденной мерой, призванной сократить контакты между людьми.