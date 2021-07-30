Более половины россиян готовы заниматься спортом, но делают это только 15% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более половины Россиян готовы регулярно заниматься спортом. Об этом заявили 52,7% респондентов, принявших участие в исследовании Национального фитнес-сообщества (НФС).

Но при этом только 15% (каждый седьмой житель страны) не ждут подходящего момента, а регулярно занимается физкультурой. Большинство же указывают на ограничения из-за коронавируса и ждут их полной отмены, чтобы приступить к тренировкам.

- В пандемию россияне стали по другому относиться к занятиям физкультурой и спортом. Теперь главным своим стимулом 75,3% опрошенных назвали развитие физических качеств и укрепление здоровья, - пояснила ФАН президент НФС Елена Силина.

Большинство откладывают занятия спортом из-за финансовой составляющей. На экономические проблемы сослались 37,8% респондентов.

33,3% находят оправдание в отсутствии свободного времени, а 15,7% указывают на неудобное расположение физкультурно-оздоровительных объектов. Только 13,2% честно ответили, что просто ленятся.

Чаще других не могут найти свободное время на занятия спортом люди старше 35 лет. А вот те, кто преодолел отметку в 55 указывают, что не занимаются спортом из-за состояния здоровья.

Всего в исследовании приняли участие 1,5 тысячи россиян.

Ранее специалисты напомнили, что людям взрослого возраста стоит более осторожно подходить к тренировкам, так как можно навредить здоровью, сообщает газета "Известия".