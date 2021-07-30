Врач-педиатр объяснила, почему не стоит везти ребенка до 3 лет на море Фото: Евгения ГУСЕВА

Летом перед родителями маленьких детей встает вопрос – с какого возраста лучше везти кроху на море. Российский врач-педиатр, профессором и заведующая кафедрой поликлинической педиатрии им.академика А. Ф. Тура Мария Ревнова уверена, что до трех лет не стоит возить детей на море. Прежде чем отправиться в поездку, она советует родителям много раз подумать и все взвесить.

- Что такое трехлетнему или годовалому ребенку отдых на море? Это большой риск для ребенка без удовольствия для него и для родителей, которые должны его кормить, обихаживать, бегать за ним на море и обратно, - говорит врач ФАН.

Она отмечает, что помимо бытовых неудобств, родители находятся в постоянном напряжении из-за вирусов и инфекций. Поразить детский организм может ОРВИ, энтеровирусная инфекция, а также не надо списывать со счетов всякие экзотически болезни, которые не распространены в России.

- Помимо этого есть угроза перегрева. Часто родители оставляют малышей в закрытых колясках и не понимают, как рискуют жизнью крохи, - подчеркивает Мария Ревнова.

Если ребенок оказался на пляже, то он должен быть в головном уборе и обязательно намазан солнцезащитным средством. Малыша нужно стараться разместить в тени и следить, чтобы у него была вода.

Купаться в закрытых водоемах и карьерах врач не рекомендует. Помимо опасного двойного два в теплой и влажной среде активно размножаются паразиты.

Отправляться к морю лучше с детьми постарше, желательно после трез лет. В этом возрасте дети становятся более социализированы.

Родители должны позаботиться о хорошей аптечке, где будут капли для глаз и ушей, йод, бинты, препараты от аллергии и диареи. К тому же во времена пандемии нужно продумать сценарий если оба родителя вдруг заболеют, что тогда будет с ребенком.