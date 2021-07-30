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Общество30 июля 2021 14:29

Семь племенных щенков немецкой овчарки прибудут служить в Удмуртию

Их вырастили в питомнике УФСИН по Саратовской области
Дмитрий Коренев
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Щенки прибудут служить в Удмуртию. Фото: УФСИН по Саратовской области

Щенки прибудут служить в Удмуртию. Фото: УФСИН по Саратовской области

Селли, Тези, Тора, Тинга, Тофи, Тайс и Трой – так зовут семерых щенков немецкой овчарки, которые скоро прибудут для работы в учреждениях УФСИН по Удмуртии. Как сообщает Udm-info со ссылкой на УФСИН по Саратовской области, этих щенков вырастили в местном племенном питомнике.

Сейчас питомцам всего по четыре и пять месяцев, но они уже освоили общий курс подготовки сторожевых собак. Все "новобранцы" успешно смогли пройти проведенный кинологами ведомства тест на профпригодность и вскоре смогут приступить к профильному обучению.

Отмечается, что новые владельцы сами будут определять специализацию каждой служебной собаки. Щенков немецкой овчарки предстоит обучить охране объектов уголовно-исполнительной системы, задержанию нарушителей, поиску взрывчатых и наркотических веществ.