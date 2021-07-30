Гнезда с устрашающими пауками нашли в Ростове

Жители Ростова нашли гнезда ядовитых пауков Фото: СОЦСЕТИ

В Ростове жители Левенцовки нашли целую колонию устрашающих пауков. Они выстроили почти десяток гнезд рядом с жильем людей и теперь наводят страх на всю округу. Об этом ростовчане пожаловались в соцсетях, сообщает rostovgazeta.ru.

Восьмилапые поселенцы облюбовали укромный уголок на улице Еременко и, по всей видимости, покидать его не намерены. Люди рассказали, что уже пытались избавиться от пугающих паукообразных в прошлом году, но эти усилия оказались тщетными, пауков стало только больше.

В комментариях сразу же определили, что незваные гости не просто какие-нибудь безобидные создания, а ложные каракурты. Их яд может может нанести вред человеку. Только от одного укуса жертве грозят сильные сердечные боли, тошнота и головокружение. Причем эти симптомы могут сохраняться в течение нескольких суток.

Обычно кусает потенциальных врагов самки. Они и выглядит более грозно, чем самцы их вида, которые вырастают максимум до 7 миллиметров. Потомство у ложных каракуртов обычно большое, но выживает менее 1% малышей.