Россиянка почти год болела коронавирусом, помогла врачам изучить мутации и выздоровела

Россиянка почти год болела ковидом, помогла врачам изучить мутации и выздоровела. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские ученые нашли мутацию, позволяющая ковиду избегать клеточного иммунитета. Об этом сообщает оперштаб со ссылкой на пресс-служба Сколтеха.

Исследователи Сколтеха, петербуржских научных и медицинских учреждений, а также из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова последний год изучали самый продолжительный известный случай заболевания инфекцией. Россиянка с ослабленным иммунитетом болела 318 дней.

В ее случае, коронавирус непрерывно мутировал, таким образом надолго задерживаясь в организме. По данным ученых, ковид способен накопить мутации, помогающие обходить иммунный ответ.

После нескольких анализов врачи заключили, что пациентка заражена одним и тем же коронавирусом. Всего в организме россиянки появилось 40 мутаций.

Врачи отметили, что стремительная эволюция указывает на адаптацию вируса в организме и закреплению мутаций, которые помогали ему выживать и размножаться.