Дмитрий Рогозин объяснил, почему запуск модуля "Наука" готовился 25 лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио Комсомольская правда объяснил причины запуск модуля "Наука" готовился четверть века.

По его словам, за 25 лет "бочка" (тот самый корпус) стала старая.

- Потерять 18 миллиардов рублей это намного хуже (потери рабочего места). Бочка, тот самый корпус, он действительно старый. Мы постарались сделать начинку максимально новой. Конечно, от каких-то решений не смогли отказаться. С ними и связаны проблемы, - рассказал глава ведомства.

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