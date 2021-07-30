Рогозин: После 2024 года МКС продолжит свою работу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио Комсомольская правда рассказал о сроке работы Международной космической станции на орбите.

По его мнению, есть шансы, что в 2024 она не будет затоплена.

- У нас есть совместное решение участников проекта МКС о том, что мы подтверждаем нашу готовность работать на станции до 2024 года. Но технические специалисты говорят о том, что часть этих модулей не вечные, имеют ограниченный ресурс. Мы проводим ежегодно оценку по техническому состоянию станции. Это не значит, что в 2024 она должна быть затоплена. Я думаю, что после 2024 года она продолжит свою работу, - заявил руководитель госкорпорации.