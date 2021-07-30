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Наука30 июля 2021 20:01

Рогозин: Жду Илона Маска в гости

глава Роскосмоса будет рад увидеть американского инженера в России
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Рогозин: Жду Илона Маска в гости

Рогозин: Жду Илона Маска в гости

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в эфире радио Комсомольская правда, что готов встретиться с американским инженером и миллионером Илоном Маском.

По его словам, Маск талантливый человек, который выполняет серьезную задачу в США.

- Я бы с удовольствием с ним и другими специалистами познакомился. Но пока я нахожусь под действием санкций, не могу въезжать в Америку, Канаду и другие страны. Пусть приезжают (в Россию), я жду в гости, пусть приезжают, - заявил Рогозин.