Рогозин: Жду Илона Маска в гости Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в эфире радио Комсомольская правда, что готов встретиться с американским инженером и миллионером Илоном Маском.

По его словам, Маск талантливый человек, который выполняет серьезную задачу в США.

- Я бы с удовольствием с ним и другими специалистами познакомился. Но пока я нахожусь под действием санкций, не могу въезжать в Америку, Канаду и другие страны. Пусть приезжают (в Россию), я жду в гости, пусть приезжают, - заявил Рогозин.