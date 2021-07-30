Рогозин предложил слабонервным идти в блогеры, а не в космонавты Фото: Артем КИЛЬКИН

Руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин 30 июля выступил на радио Комсомольская правда. Отвечая на вопросы журналиста, он отметил, что слабонервным людям не стоит идти в космонавты.

По его мнению, для таких людей есть другие подходящие "вакансии" -пусть идут в блогеры.

- Если люди слабонервные, то им лучше не заниматься космической деятельностью. Им надо идти в блогеры. Вот у нас блогеры - одни слабонервные, пусть они там и крутятся. В космической отрасли должны работать люди компетентные, мотивированные на результат, готовые рисковать, способные работать в единой команде, - заявил Рогозин.