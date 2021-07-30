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Наука30 июля 2021 20:20

Рогозин обещал изучить сценарий фильма с актрисой Пересильд, который снимут в космосе

Глава Роскосмоса отметил, что хочет видеть заинтересованность люди становиться космическими туристами
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Рогозин обещал изучить сценарий фильма с актрисой Пересильд, который снимут в космосе

Рогозин обещал изучить сценарий фильма с актрисой Пересильд, который снимут в космосе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 30 июля 2021 года в эфире радио Комсомольская правда рассказал, что планирует изучить сценарий фильма, который будут снимать в космосе с российской актрисой Юлией Пересильд.

Однако по его словам, для Роскосмоса важен тот эффект от фильма, который будет получен в ракетно-строительной отрасли.

- Для нас важнее, что бы в итоге получился продукт, ради которого стоило так рисковать. Мы рассчитываем, что получим мощный, образовательный, просветительский продукт о том, как работает машина под названием "Ракетно-космическая отрасль России", - сказал руководитель госкорпорации. - Второй момент: мы заинтересованы в том, что люди, которые хотят стать космическими туристами могли увидеть преимущества российской космической пилотируемой космонавтики.