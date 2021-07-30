Уникальное оборудование для египетской АЭС сделают в Сызрани

Первые лица подписали акт о запуске уникального производства. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области приступают к изготовлению уникального оборудования для египетской АЭС. Акт запуска производства подписали 30 июля. Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, для региона очень важно расширять сотрудничество с иностранными государствами, увеличивать поставки производимой на территории продукции. Оборудование для атомной энергетики здесь начали производить еще в прошлом столетии и география поставок за последнее время значительно выросла.

- Благодаря внедрению самых передовых технологий, ответственного труда многотысячного коллектива «ТЯЖМАШ», сегодня мы делаем еще один шаг в развитии сотрудничества между Россией и Египтом, Самарской областью и египетскими компаниями. Задача по поставке оборудования для атомной электростанции в Египте будет выполнена в срок и на самом высоком уровне, – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Сейчас АО «ТЯЖМАШ» поставляет в Египет мостовые электрические краны кругового действия (полярные) для четырех энергоблоков, а уже через год начнется отправка устройств локализации расплава.

Руководство Росатома подчеркнуло, что сегодня ТЯЖМАШ – надежный партнер госкорпорации.

- «ТЯЖМАШ» осознает всю важность этого проекта и решит поставленные задачи по производству оборудования в срок и с высоким качеством. Надеюсь, впереди нас ждут новые контракты — как по египетской станции, так и в рамках сотрудничества с Росатомом в целом», – сказал генеральный директор предприятия Андрей Трифонов.