США уволят 182 служащих консульств в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соединенным Штатам придется уволить 182 служащих своих дипломатических миссий в России из-за запрета Москвы нанимать представительствам США на работу иностранцев и граждан третьих стран, заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

В заявлении госсекретаря, опубликованном на сайте Госдепа, говорится, что будут уволены сотрудники диппредставительств в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. По мнению Блинкена, запрет российских властей негативно повлияет на «обеспечение безопасности сотрудников и диалог с российским правительством».

«Мы глубоко опечалены тем, что это вынудит нас уволить 182 местных сотрудника… Соединенные Штаты будут выполнять свои обязательства, продолжая поддерживать предсказуемые и стабильные отношения с Россией. Мы ценим нашу глубокую связь с русским народом», – сказал глава Госдепа.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 Россия внесла США в список недружественных стран. Теперь консульства Соединенных Штатов не могут нанимать на работу лиц, находящихся на территории РФ.

Тогда же Генкольсульство США объявило о приостановке работы в Екатеринбурге.