Боевики обстреляли позиции армии Сирии под Алеппо, ранены трое военных

Боевики обстреляли позиции армии Сирии Фото: REUTERS

В пятницу, 30 июля, действующие на подконтрольной Турции территории Идлибской зоны деэскалации боевики обстреляли из миномета позиции армии Сирии под Алеппо, в результате получили ранения трое сирийских военнослужащих.

Об этом сообщил журналистам на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, уточнив, что две 120-мм мины были выпущены из района населенного пункта Кафер-Ханни провинции Алеппо по позициям сирийских правительственных сил, располагавшихся недалеко от населенного пункта Урум-эс-Сугра юго-западнее города Алеппо.

«Боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Идлибской зоны деэскалации, совершили минометный обстрел позиций сирийских правительственных сил», - приводит слова представителя российского центра ТАСС.