Минэнерго предложило ввести запрет на экспорт бензина из России в ускоренном порядке

Нужно в первую очередь обеспечить потребности в бензине на внутреннем рынке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нашей стране растет спрос на автомобильное топливо. Поэтому, чтобы в первую очередь обеспечить потребности внутреннего рынка, Минэнерго России предложило правительству ввести запрет на экспорт бензина из России в ускоренном порядке.

«Минэнерго России обратилось в правительство РФ с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина», - сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

Ранее он уже говорил, что ведомство оценило ситуацию с биржевыми ценами на топливо и намерено инициировать введение ограничений на вывоз горючего из страны по меньшей мере на три ближайших месяца.

Со своей стороны, о возможном временном запрете на экспорт бензина сообщил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что этот вопрос рассматривается в кабинете министров.

«В принципе, этот инструмент (возможность введения запрета на экспорт бензина – прим. ред.) мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растёт, и нам необходимо обеспечить в полном объёме внутренний рынок», - приводит слова вице-премьера ТАСС.

Александр Новак добавил, что на биржевых торгах и на сегодняшний день сохраняется «давление на цены».

По данным ФТС, российские нефтяные компании в мае 2021 года по сравнению с маем прошлого года сократили экспорт бензина на 24,9% – до 235 миллионов долларов, объемы вывозимого из страны топлива снизились до 407,6 тысяч тонн.