Обиженный на невыплату зарплаты экскаваторщик разрушил часть новостройки в Германии

В Германии обиженный на невыплату зарплаты экскаваторщик разрушил часть новостройки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В немецком городе Блумберг экскаваторщик разрушил часть новостройки, обидевшись на невыплату заработной платы. Об этом сообщил Bild.

С помощью экскаватора мужчина повредил только что построенное здание. Больше всего пострадали балконы. Также были повреждены гаражи. По данным местных правоохранительных органов, мужчина нанес ущерб в размере полумиллиона евро.

За происходящим наблюдали около 50 человек. Разрушив часть здания, мужчина сел в свою машину и уехал. После этого он сам пришел в отделение полиции. При этом мужчина был трезв и не находился под воздействием наркотиков.

Сейчас специалистам предстоит выяснить, как разрушения повлияли на устойчивость здания.

В 2016 году в Воронеже задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который на экскаваторе-погрузчике переехал товарища. Мужчина выпивал в бытовке с коллегами по работе. Между пьяными возникла ссора, началась драка. В результате разъяренный воронежец вышел из помещения, сел в припаркованный неподалеку экскаватор–погрузчик и подъехал вплотную к бытовке, где продолжали застолье его товарищи. Затем он стал ковшом машины ломать дом.