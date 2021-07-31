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В мире31 июля 2021 9:01

Обиженный на невыплату зарплаты экскаваторщик разрушил часть новостройки в Германии

Мужчина нанес ущерб в размере полумиллиона евро
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Германии обиженный на невыплату зарплаты экскаваторщик разрушил часть новостройки

В Германии обиженный на невыплату зарплаты экскаваторщик разрушил часть новостройки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В немецком городе Блумберг экскаваторщик разрушил часть новостройки, обидевшись на невыплату заработной платы. Об этом сообщил Bild.

С помощью экскаватора мужчина повредил только что построенное здание. Больше всего пострадали балконы. Также были повреждены гаражи. По данным местных правоохранительных органов, мужчина нанес ущерб в размере полумиллиона евро.

За происходящим наблюдали около 50 человек. Разрушив часть здания, мужчина сел в свою машину и уехал. После этого он сам пришел в отделение полиции. При этом мужчина был трезв и не находился под воздействием наркотиков.

Сейчас специалистам предстоит выяснить, как разрушения повлияли на устойчивость здания.

В 2016 году в Воронеже задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который на экскаваторе-погрузчике переехал товарища. Мужчина выпивал в бытовке с коллегами по работе. Между пьяными возникла ссора, началась драка. В результате разъяренный воронежец вышел из помещения, сел в припаркованный неподалеку экскаватор–погрузчик и подъехал вплотную к бытовке, где продолжали застолье его товарищи. Затем он стал ковшом машины ломать дом.

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