Байден анонсировал новые санкции США против Кубы

Байден пообещал новые санкции для Острова Свободы Фото: EAST NEWS

Президент США Джо Байден сообщил журналистам, что в ближайшее время Соединенные Штаты введут новые санкции против Кубы из-за того, как власти Острова Свободы отреагировали на народные протесты в стране.

Об этом он заявил во время встречи с группой проживающих в Америке кубинцев в Белом доме. По словам Байдена, санкций «будет больше, пока не будет кардинальных изменений на Кубе, чего я не ожидаю». Трансляцию этой встречи вел телеканал C-SPAN.

«Ранее в этом месяце кубинцы вышли на улицы для исторической демонстрации своей воли, а режим ответил насилием, репрессиями, массовыми задержаниями», - сказал он.

Глава вашингтонской администрации также сообщил, что американские власти «уже привлекают к ответственности» кубинских должностных лиц, которых в Вашингтоне считают виновными в «злоупотреблениях со стороны режима» и «нарушениях прав человека». Так, на прошлой неделе США ввели санкции против министра кубинских Революционных вооруженных сил, а в пятницу, 30 июля, – против национальной полиции Кубы, главы полиции и его заместителя. Однако это далеко не всё: Байден предупредил, что введение ограничений в отношении Гаваны продолжится.

Кроме того, американский лидер сообщил, что Штаты работают над увеличением штата своего посольства на Кубе, «ставя при этом в приоритет безопасность наших сотрудников», а также намерены помочь кубинскому народу деньгами и увеличить «прямую поддержку» жителей страны – в частности, обеспечить кубинцам доступ в интернет.

«Я поручил госдепартаменту и министерству финансов США в течение одного месяца предоставить мне рекомендации, как расширить поток денежных переводов кубинскому народу до максимума без того, чтобы кубинские вооруженные силы брали свою долю», - заявил Байден.