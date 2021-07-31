Минтруд разработал правила регистрации безработных

Российских безработных будут регистрировать по-новому Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Минтруд России подготовил проект постановления правительства о порядке регистрации безработных. Документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, пока находится на стадии общественного обсуждения.

Он утверждает не только правила регистрации безработных граждан, но и россиян, которые на данный момент ищут работу, а также «порядок регистрации требования к подбору подходящей работы», говорится в проекте подготовленного ведомством постановления.

Предполагается, что жители страны смогут подавать заявления о предоставлении помощи в поиске работы в электронной форме на платформе «Работа в России» или при личном посещении местных органов служб занятости.

Кроме того, в документе говорится, что новый порядок предусматривает разделение потоков обратившихся за помощью в поиске работы граждан. Разделять их будут в зависимости от того, мотивирован ли заявитель к трудоустройству или нет. Отмечается, что это поможет «реализовать индивидуальный подход для трудоустройства соискателей в зависимости от их личных предпочтений и мотивации». То есть, перейти от формального поиска работы к взаимодействию – или помогать человеку найти рабочее место, если он этого действительно хочет, или в итоге позже признать его безработным.

Предполагается, что новый порядок регистрации в некоторых регионах России начнет действовать с того момента, как постановление вступит в силу, а на остальной территории страны, кроме Москвы, с 1 января 2022 года. В столице его планируется ввести с 1 января 2023 года.