Посольство США в Москве прекращает прием консульских сборов за неиммиграционные визы

Посольство США в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

С субботы, 31 июля, американское посольство в Москве на неопределенный срок прекращает прием платежей консульских сборов за неиммиграционные визы, которые осуществляются через сеть компьютеризированных отделений Почты России.

«С 31 июля 2021 года посольство США в Москве прекращает прием платежей консульских сборов за неиммиграционные визы через сеть компьютеризированных отделений Почты России. Возобновление приема платежей за неиммиграционные визы на данный момент не планируется», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте диппредставительства.

При этом уточняется, что «сборы, оплаченные до 1 августа 2021 года действительны до 30 сентября 2022 года». Сотрудники посольства напоминают, что «консульские сборы не возвращаются, не могут быть использованы для другого лица или в другой стране».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что с 12 мая американская сторона приостановила оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг россиянам. В частности, консульские услуги также временно не оказываются и в американских консульствах в Екатеринбурге и Владивостоке. Таким образом, для получения в России доступны только дипломатические визы США.

Такую ситуацию в американской дипломатической миссии объясняют «вынужденной необходимостью существенно сократить персонал посольства из-за введенных российской стороной ограничений на наем сотрудников среди граждан России и третьих стран».