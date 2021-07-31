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В мире31 июля 2021 10:18

Американский актер Боб Оденкерк идет на поправку после инфаркта

Во вторник он был госпитализирован после того, как потерял сознание на съемочной площадке
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Боб Оденкерк идет на поправку

Боб Оденкерк идет на поправку

Фото: REUTERS

Американский актер кино и телевидения, сценарист, продюсер и режиссёр Боб Оденкерк сообщил своим поклонникам, что он пережил инфаркт, однако уже идет на поправку и после небольшой паузы на восстановление после болезни вернется к работе.

«У меня был небольшой инфаркт», - написал 58-летний актер, сыгравший юриста-коррупционера Сола Гудмана в криминальной драме «Во все тяжкие», на своей странице в Twitter, добавив, что с ним «все будет в порядке».

Ранее сообщалось, что во вторник Боб Оденкерк потерял сознание на съемочной площадке очередного эпизода сериала «Лучше звоните Солу», где он играет главную роль. К нему тут же вызвали «Скорую помощь, и актера срочно доставили в больницу. Позже представитель его семьи сообщил журналистам, что у актера «проблемы с сердцем», однако не стал уточнять диагноз, который стал причиной его госпитализации.

Сам же Боб Оденкерк в Twitter рассказал своим подписчикам о перенесенном инфаркте. По словам актера, его лечащим врачам удалось устранить закупорку сосудов, не прибегая к хирургическому вмешательству.

«Я вынужден буду взять небольшую паузу, чтобы восстановиться, но скоро вернусь (на съемочную площадку – прим. ред.)», - добавил он.

СПРАВКА «КП»

Боб Оденкерк (Роберт Джон Оденкерк) родился 22 октября 1962 года в городе Беруин, штат Иллинойс. Закончил Колумбийский колледж Чикаго, где впервые попробовал себя в качестве комика: был ди-джеем на университетской радиостанции, писал для нее сценарии. В 1988 году он впервые появился на телевидении: исполнял разные комедийные роли в популярном американском шоу «Субботним вечером в прямом эфире».

За годы актерской карьеры снялся в десятках фильмов и сериалов. Его лучшими работами считаются роли в таких лентах, как «Небраска», «Маленькие женщины», «Лучше звоните Солу», «Как я встретил вашу маму» и других.