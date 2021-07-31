Российский космонавт сообщил, что из нового модуля «Наука» на МКС вылетел болт

Модуль "Наука" Фото: REUTERS

Российский космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному центру управления полетами, что из пристыковавшегося к Международной космической станции (МКС) нового модуля «Наука» вылетел болт. Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, трансляцию которых вело на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Визуально всё было в порядке. Пыли нет. Когда мы открывали люк, то увидели как оттуда вылетел болт длиной два сантиметра», - сказал Олег Новицкий в ответ на вопрос специалиста центра о состоянии модуля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, новый модуль «Наука», который был запущен с космодрома Байконур 21 июля и выведен на орбиту ракетой-носителем «Протон-М», 29 июля причалил к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Ранее сообщалось, что примерно через три часа после стыковки произошло внештатное включение двигателей «Науки», из-за чего станция развернулась на 45 градусов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил, что это могло случиться из-за «человеческого фактора». По его словам, «возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве». При этом он подчеркнул, что ориентация станции в пространстве осуществляется исключительно российскими средствами. Поэтому если наши операторы «и совершили небольшую ошибку», то она была оперативно исправлена.