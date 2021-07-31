16-летний футболист погиб при ДТП с такси

16-летний нидерландский футболист Ноа Гессер погиб при ДТП с такси. Фото: instagram

В Нидерландах 16-летний нападающий юношеской команды "Аякс" Ноа Гессер погиб в результате ДТП в городе Утрехт. Информацию подтвердил представитель клуба, назвав это "ужасной новостью."

Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 30 июля, вечером. Легковой автомобиль, в котором ехал Гессер, вероятно, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с такси. Другой пассажир автомобиля также погиб. По данным газеты Telegraaf, это брат Гессера.

Водитель такси был госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает, сообщили местные правоохранительные органы. Полиция пока не разглашает личности пострадавших.

Гессер выступал за "Аякс" с лета 2018 года, после того как играл в любительском клубе "Альфенсе Бойз". Среди фанатов нидерландского клуба он считался большим талантом и был известен как быстрый и забивной нападающий. Следующий сезон Гессер должен был начать под номером 17.